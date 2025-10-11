Ederson Juve retroscena sul mediano della Dea | i bianconeri avevano fatto un tentativo concreto ma… Perché non si è arrivati alla fumata bianca

Ederson Juve, i bianconeri avevano tentato l’assalto la scorsa estate ma la richiesta troppo esosa della Dea ha bloccato la trattativa. Il centrocampo della  Juventus  è il reparto che necessita di maggiori rinforzi per il futuro, e oltre ai nomi di  Sandro Tonali  e  Sergej Milinkovic-Savic, resta sempre vivo l’interesse per  Ederson  dell’ Atalanta. Secondo quanto rivelato da  Niccolò Ceccarini  su  TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista brasiliano è un obiettivo di lunga data per la  Vecchia Signora, che ci aveva provato concretamente già nell’ultima sessione di mercato estiva. Emerge un retroscena: la  Juve   ci aveva provato la scorsa estate, ma l’affondo non è stato possibile perché  non c’erano i margini  per una trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

