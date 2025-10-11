Ederson Juve, i bianconeri avevano tentato l’assalto la scorsa estate ma la richiesta troppo esosa della Dea ha bloccato la trattativa. Il centrocampo della Juventus è il reparto che necessita di maggiori rinforzi per il futuro, e oltre ai nomi di Sandro Tonali e Sergej Milinkovic-Savic, resta sempre vivo l’interesse per Ederson dell’ Atalanta. Secondo quanto rivelato da Niccolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista brasiliano è un obiettivo di lunga data per la Vecchia Signora, che ci aveva provato concretamente già nell’ultima sessione di mercato estiva. Emerge un retroscena: la Juve ci aveva provato la scorsa estate, ma l’affondo non è stato possibile perché non c’erano i margini per una trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson Juve, retroscena sul mediano della Dea: i bianconeri avevano fatto un tentativo concreto ma… Perché non si è arrivati alla fumata bianca