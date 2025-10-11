Ederson Juve retroscena sul mediano della Dea | i bianconeri avevano fatto un tentativo concreto ma… Perché non si è arrivati alla fumata bianca
Ederson Juve, i bianconeri avevano tentato l’assalto la scorsa estate ma la richiesta troppo esosa della Dea ha bloccato la trattativa. Il centrocampo della Juventus è il reparto che necessita di maggiori rinforzi per il futuro, e oltre ai nomi di Sandro Tonali e Sergej Milinkovic-Savic, resta sempre vivo l’interesse per Ederson dell’ Atalanta. Secondo quanto rivelato da Niccolò Ceccarini su TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista brasiliano è un obiettivo di lunga data per la Vecchia Signora, che ci aveva provato concretamente già nell’ultima sessione di mercato estiva. Emerge un retroscena: la Juve ci aveva provato la scorsa estate, ma l’affondo non è stato possibile perché non c’erano i margini per una trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: ederson - juve
Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson
Ederson Inter, più lontani. Tacchinardi consiglia alla Juve il colpo: «È il profilo giusto per i bianconeri»
Ederson-Juve, annuncio a sorpresa in diretta: “Cambia il centrocampo” | ESCLUSIVO
? Juric mette in guardia l'Atalanta: "La Juve ha tante soluzioni. De Ketelaere, Ederson e Lookman..." - facebook.com Vai su Facebook
?@demichelis90 a 'JUVE ZONE' su CMIT: "#Ederson per la #Juventus? Fossi nella Juventus girerei alla larga da Atalanta e Fiorentina. Senza nulla togliere al valore dei giocatori, forse l'inserimento alla Juventus da queste piazze è troppo difficile" - X Vai su X
Sgarbo Vlahovic e colpaccio Ederson: scontro totale tra Juve e Inter - I bianconeri sono a punteggio pieno in classifica, mentre i vicecampioni d’Italia arrivano al big match dell’Allianz Stadium dopo il fragoroso tonfo casalingo prima della sosta contro l’Udinese. Da calciomercato.it
Atalanta, Ederson in mediana dal 1’. Dubbi in attacco: in rialzo le chance di Lookman - Il brasiliano va verso il rientro da titolare nella gara di Champions contro il Bruges, martedì 30 settembre alle 18,45 a Bergamo. Riporta ecodibergamo.it