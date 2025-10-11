Ecomaratona Pratese pronta al via aperto il village

Prato, 11 ottobre 2025 – Fino dalle prime ore del mattino di sabato 11 ottobre, la macchina organizzativa della Podistica Pratese si è messa in moto per dare vita alla settima edizione dell’Ecomaratona Pratese, un appuntamento ormai imperdibile nel calendario sportivo toscano. Il Village dell'Ecomaratona Il tutto si svolge nel magnifico Parco delle Cascine di Tavola, autentico polmone verde della città, che quest’anno accoglie un’edizione ancora più “green”, completamente immersa nella natura e pensata nel pieno rispetto dell’ambiente. All’ingresso del parco è stato allestito il tradizionale “Village”, un insieme di tensostrutture dove fervono le operazioni di accoglienza: qui i podisti possono ritirare i pettorali, il pacco gara e godere dell’atmosfera di festa che anticipa la grande giornata di domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

