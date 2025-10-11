Il 2 agosto 2027 ci sarà la più lunga eclissi solare totale del secolo. La Nasa ha confermato oltre 6 minuti di buio durante il giorno e sarà visibile in diversi continenti, tra cui l’Europa e una parte dell’Italia. Ma oltre all’eccezionale evento astronomico, si può pensare a come una durata così lunga possa avere un impatto sulla produzione energetica tramite pannelli solari e non solo. Infatti, secondo gli esperti, l’assenza di sole influenza anche l’energia eolica. Si tratta di un evento raro per il nostro secolo e che mette per la prima volta davvero alla prova l’energia sostenibile. Su carta i pannelli solari e i sistemi di accumulo dovrebbero reggere, ma sarà la prima volta e resta l’incognita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Eclissi solare del secolo, l’energia solare è a rischio? L’impatto sul fotovoltaico