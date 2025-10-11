Ecco Strambinaria | tre giorni di eventi laboratori e divulgazione scientifica

Dal 17 al 19 ottobre a Strambino torna protagonista la scienza con "Strambinaria - Folle di Scienza", un progetto di Frame - Divagazioni scientifiche, promosso dal Comune di Strambino e patrocinato dalla Città metropolitana di Torino. Nel pomeriggio di domenica 19 ottobre, nell’ambito del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

