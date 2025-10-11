Ecco Riki Ciccio e gli altri peluche | i Cucciolini vi aspettano a Monza Ecco come e quando ritirarli
Monza – Il primo peluche è a disposizione dei nostri lettori più fedeli. Chi questa settimana ha completato la scheda arancione con i 5 punti premio pubblicati sulle pagine dell’edizione Monza e Brianza del Giorno può venire in redazione a ritirare il pupazzo. I bambini hanno solo l’imbarazzo della scelta. Potranno infatti decidere quale Cucciolino riscattare con la prima tessera: ci sono Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. Tutti animaletti belli ed educativi. Sono abitanti dei nostri territori, tra la pianura, la montagna e la zona collinare e ognuno dei pupazzetti, composti da materiale riciclato, può insegnare ai piccini come diventare cittadini sempre più responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: riki - ciccio
Oggi ricordiamo la nascita di un grande del cinema italiano: Ciccio Ingrassia! Nato il 5 ottobre 1922 a Palermo, è stato uno dei volti più amati della commedia all’italiana. Con il suo inseparabile compagno Franco Franchi, ha formato una delle coppie comiche - facebook.com Vai su Facebook
La carica dei Cucciolini. Occhio a tessera e bollini - Il gioco del Giorno è partito, per ottenere i peluche basta fare attenzione. Si legge su msn.com
Cucciolini da collezionare, scheda e bollini con Il Giorno (in edicola): come ottenere i peluche - I sei animaletti sono realizzati in materiale interamente riciclato ed ecologico ... Come scrive msn.com