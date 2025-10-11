Monza – Il primo peluche è a disposizione dei nostri lettori più fedeli. Chi questa settimana ha completato la scheda arancione con i 5 punti premio pubblicati sulle pagine dell’edizione Monza e Brianza del Giorno può venire in redazione a ritirare il pupazzo. I bambini hanno solo l’imbarazzo della scelta. Potranno infatti decidere quale Cucciolino riscattare con la prima tessera: ci sono Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale, Rossella la volpe, Lillo il lupo e Dina il daino. Tutti animaletti belli ed educativi. Sono abitanti dei nostri territori, tra la pianura, la montagna e la zona collinare e ognuno dei pupazzetti, composti da materiale riciclato, può insegnare ai piccini come diventare cittadini sempre più responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco Riki, Ciccio e gli altri peluche: i Cucciolini vi aspettano a Monza. Ecco come e quando ritirarli