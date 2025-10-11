Ecco perché amiamo così tanto la maglia azzurra
L’azzurro è il colore che amiamo”, scrive Gabriele Gravina nella prefazione del libro di Paolo Corbi, responsabile della Comunicazione e ufficio stampa Figc, che ci racconta le emozioni che si prov. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: perch - amiamo
Abbiamo scelto questo lavoro perché amiamo "Accogliere" gli ospiti in casa nostra. Ci sono tanti sacrifici, tante notti insonni...e non sempre gli sforzi vengono apprezzati o compresi...tuttavia, un solo gesto come questo ci ripaga da tutta la fatica. Perché è quan - facebook.com Vai su Facebook
Dopo il Bayern festa di compleanno in famiglia per Inzaghi, la dedica della moglie: "Ti amiamo tanto" - "Dopo giorni lontani, finalmente tutti insieme per poterti cantare tanti auguri. Riporta msn.com