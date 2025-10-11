Ecco l’uomo dei conti Pistoia lancia Reynolds | Per un futuro solido
di Alessandro Benigni PISTOIA Un uomo dei conti per il Pistoia Basket 2000. Questo, in estrema sintesi, il ruolo che assumerà Robert Reynolds, 48enne professionista americano (ma da qualche anno trapiantato in Portogallo), nuovo Cfo (Chief financial officier) del club biancorosso. Un profilo di cui c’era bisogno, è la prima cosa che viene da pensare, visti i recenti dissesti finanziari che tutt’ora minano il futuro della società. Ma al tempo stesso un ruolo ancora da mettere bene a fuoco, che dovrà capire come calarsi in una realtà nuova e decisamente peculiare. Reynolds, con la sua Blindspot Consulting, ha già avuto esperienze nel mondo dello sport: la connessione con la galassia biancorossa è la sua amicizia decennale con il manager Rick Perna, da tempo al fianco del presidente Joseph David nella gestione del club. 🔗 Leggi su Lanazione.it
