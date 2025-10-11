Lewis Hamilton ha lanciato Almave, la prima tequila analcolica al mondo, che ha realizzato con un obiettivo chiarissimo: trovare un’alternativa analcolica che catturasse il vero gusto dell’agave, ma rispettando il ritmo di vita di un atleta. «C’è un’enorme richiesta di alternative di qualità per quei momenti in cui non si vuole bere alcol, ma allo stesso tempo non si vuole rinunciare al gusto», ha spiegato. «Per questo era importante che il nostro prodotto includesse l’agave, per riprodurre il gusto del tequila tradizionale. Penso che il risultato sia straordinario e ciò che abbiamo creato non somigli a nient’altro presente sul mercato». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ecco la prima tequila senza alcol del mondo. E la firma Lewis Hamilton