Ecco i finalisti del Santucce Storm Festival
Arezzo, 11 ottobre 2025 – Libri e letteratura protagonisti nel fine settimana a Castiglion Fiorentino. In occasione della sesta edizione di “Uno, Nessuno e Centomila”, torna anche il Santucce Storm Festival, giunto quest'anno alla sua undicesima edizione. Due giornate di incontri con gli autori finalisti, infatti, sono state inserite all'interno del cartellone di “Uno, Nessuno e Centomila”. Sabato 11 ottobre alle ore 17:00, nel Chiostro di San Francesco, si terrà il primo incontro con gli autori Cristina Borghesi (“Che suono fa l'illusione?”), Barbara Martino (“Cioccolatini in re minore”), Lucia Morini (“La torre ei delfini”), Pierfrancesco Prosperi (“Operazione Sinkhole”), Riccardo Di Leva (“La libreria della signorina Matilde”), Tiziana Colosimo (“Il segreto del settimo sigillo”), Antonella Lamanna (“Una lettera mai spedita”) e Lucrezia Lombardo (“Berggasse 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Berggasse 19. Una donna di nome Anna Freud" Les Flâneurs Edizioni, tra i finalisti al Premio Santucce Storm Festival - XI edizione. Collana Le Innominate - diretta da Annachiara Biancardino, testo a cura di Valentina Di Corcia.
