La preparazione della valigia è un rito che per molti segna l’inizio della vacanza. Ma è anche un momento in cui, presi dall’ansia di dimenticare qualcosa, si commettono errori che finiscono per appesantire non solo il bagaglio, ma la vacanza stessa. A fare chiarezza è l’esperto di viaggi Neil Atkinson, proprietario di Luxury Group Stay, che ha identificato gli oggetti che, più di altri, finiamo per rimpiangere di aver portato con noi. 1. Gioielli di valore: un’ansia inutile. Il primo, grande errore è portare in vacanza gioielli preziosi. Secondo Atkinson, il rischio di smarrimento, furto o danneggiamento è semplicemente troppo alto rispetto al valore estetico che aggiungono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ecco i 3 oggetti che tutti sbagliano a mettere in valigia quando partono. Così ci si rovina solo la vacanza”: il monito dell’esperto di viaggi Neil Atkinson