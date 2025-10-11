Eccellenza Mengo | Tolentino e Trodica impegnate in big match

Sport.quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata di Eccellenza è presentata dal trodicense Eddy Mengo, tecnico del Montegranaro. Fermana-Fabriano Cerreto: "È una bella gara tra squadre che provano a giocare: la Fermana è in un momento positivo mentre il Fabriano è in una fase di piccola difficoltà dopo una buonissima partenza". K Sport-Trodica: "Ci sono le premesse per assistere a una bella sfida tra squadre che possono contare anche su elementi di categoria superiore. Il K Sport sta attraversando un momento importante, mentre il Trodica è in una piccola crisi ma ha le qualità e possibilità per tornare a casa con un risultato di rilievo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza mengo tolentino e trodica impegnate in big match

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Mengo: "Tolentino e Trodica impegnate in big match»

In questa notizia si parla di: eccellenza - mengo

eccellenza mengo tolentino trodicaEccellenza. Mengo: "Tolentino e Trodica impegnate in big match» - La giornata di Eccellenza è presentata dal trodicense Eddy Mengo, tecnico del Montegranaro. Riporta msn.com

Colpaccio del Tolentino: il Trodica si sveglia tardi - Cremisi che espugnano la tana biancazzurra FOTO PAOLO ROMITELLI Nel big match della quinta giornata di eccellenza il Tolentino espugna Trodica per 2 a 1 grazie al gol di Moscati, arrivato ... Come scrive youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Eccellenza Mengo Tolentino Trodica