La giornata di Eccellenza è presentata dal trodicense Eddy Mengo, tecnico del Montegranaro. Fermana-Fabriano Cerreto: "È una bella gara tra squadre che provano a giocare: la Fermana è in un momento positivo mentre il Fabriano è in una fase di piccola difficoltà dopo una buonissima partenza". K Sport-Trodica: "Ci sono le premesse per assistere a una bella sfida tra squadre che possono contare anche su elementi di categoria superiore. Il K Sport sta attraversando un momento importante, mentre il Trodica è in una piccola crisi ma ha le qualità e possibilità per tornare a casa con un risultato di rilievo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza. Mengo: "Tolentino e Trodica impegnate in big match»