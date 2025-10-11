Eccellenza Mengo | Tolentino e Trodica impegnate in big match
La giornata di Eccellenza è presentata dal trodicense Eddy Mengo, tecnico del Montegranaro. Fermana-Fabriano Cerreto: "È una bella gara tra squadre che provano a giocare: la Fermana è in un momento positivo mentre il Fabriano è in una fase di piccola difficoltà dopo una buonissima partenza". K Sport-Trodica: "Ci sono le premesse per assistere a una bella sfida tra squadre che possono contare anche su elementi di categoria superiore. Il K Sport sta attraversando un momento importante, mentre il Trodica è in una piccola crisi ma ha le qualità e possibilità per tornare a casa con un risultato di rilievo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: eccellenza - mengo
N ? Coppa Marche - Eccellenza Andata - Semifinale C.F. MACERATESE Pol. Mandolesi ? Domenica 12 Ottobre - 2025 ? 14:30 ? Della Vittoria - Macerata . . . - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza. Mengo: "Tolentino e Trodica impegnate in big match» - La giornata di Eccellenza è presentata dal trodicense Eddy Mengo, tecnico del Montegranaro. Riporta msn.com
Colpaccio del Tolentino: il Trodica si sveglia tardi - Cremisi che espugnano la tana biancazzurra FOTO PAOLO ROMITELLI Nel big match della quinta giornata di eccellenza il Tolentino espugna Trodica per 2 a 1 grazie al gol di Moscati, arrivato ... Come scrive youtvrs.it