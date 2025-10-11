Eccellenza | domani un altro derby col tecnico che torna in valdarno a distanza di otto anni L’ex Palazzi ritrova la Sangio | Gli azzurri sono un duro ostacolo per la mia Baldaccio

SAN GIOVANNI L’ultima volta che Mario Palazzi si sedette sulla panchina azzurra fu il 21 maggio 2017, nella drammatica sfida playout di Colle Val d’Elsa contro i biancorossi di Stefano Carobbi. Una sconfitta amara, che sancì la retrocessione della Sangiovannese in Eccellenza. Poi, ad agosto, arrivò il ripescaggio: "Probabilmente arrivammo scarichi a quell’appuntamento – afferma il tecnico della Baldaccio Bruni che domani sarà di scena a San Giovanni – dopo una lunga rincorsa per evitare le ultime posizioni. Purtroppo fu la gara di Scandicci, quella da rigiocare, a fare la differenza. L’arbitro avrebbe potuto far proseguire la partita, stavamo vincendo e a cinque minuti dalla fine si infortunò, annullando di fatto il nostro vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

