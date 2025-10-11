EA FC 26 SBC Coppia Nuove Valutazioni A Scelta 1 Bakayoko & Semenyo Ratings Reload Quale Carta Scegliere
La SBC Coppia Nuove Valutazioni A Scelta 1 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. La Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la carta speciale di Johan Bakayoko o di Antoine Semenyo Ratings Reload è disponibile nell’area Sfide Creazione Rosa presente nella sezione dedicata di UT 26. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! L’ attaccante belga e l’ attaccante ghanese sono stati i calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione hanno ricevuto un primo boost significativo delle statistiche e dell’overall. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
In questa notizia si parla di: coppia - nuove
FC 26 SBC Ratings Reload Duo Pick 1: Schick 86 OVR + Scelta Tra Due Ali Veloci! - L'evento Ratings Reload porta una SBC molto interessante e ricca di premi: la "Duo Pick 1". Lo riporta imiglioridififa.com
FC 26 SBC Kylian Mbappé POTM: L’Attaccante Più Forte Arriva Subito! - La carta più attesa è finalmente arrivata: Kylian Mbappé è il primo Player of the Month (POTM) della LALIGA EA SPORTS in FC 26 Ultimate Team! Riporta imiglioridififa.com