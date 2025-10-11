EA FC 26 Prediction Incontri Principali Per Le SBC Del 16 Ottobre

Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 16 Ottobre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia nella nostra Serie A che nella Bundesliga. Nel nostro campionato è in programma il big match tra Roma e Inter, mentre nel campionato tedesco è in programma la partita più importante che si disputerà tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

ea fc 26 prediction incontri principali per le sbc del 16 ottobre

In questa notizia si parla di: prediction - incontri

