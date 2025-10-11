EA FC 26 Evoluzione Riscaldamento Argento Come Si Sblocca E Lista Giocatori
L' evoluzione Riscaldamento Argento è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di sabato 25 Ottobre. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Riscaldamento Argento.
In questa notizia si parla di: evoluzione - riscaldamento
