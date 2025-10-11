E' tempo di ripensare il ruolo del Met e del suo parco al via il percorso partecipato con i cittadini

Riminitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre stanno terminando le opere per il restauro e il risanamento conservativo del Museo etnografico - i lavori finanziati dal Pnrr dovrebbero concludersi nei prossimi mesi - inizia il percorso partecipato aperto alla comunità per ripensare il ruolo del Met e del suo parco, Meet, come luoghi di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tempo - ripensare

tempo ripensare ruolo metSantarcangelo verso il nuovo Met: al via il percorso partecipato - Mentre stanno terminando le opere per il restauro e il risanamento conservativo del Museo etnografico – i lavori finanziati dal Pnrr dovrebbero concludersi ... chiamamicitta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tempo Ripensare Ruolo Met