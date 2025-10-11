È stata una carriera meravigliosa | CR7 svela la data del ritiro | Tutto il calcio si ferma per rendergli omaggio
È stata una carriera meravigliosa: CR7 svela la data del ritiro Tutto il calcio si ferma per rendergli omaggio"> Cristiano Ronaldo ha sempre detto di non avere in mente il ritiro, ma qualcosa sembra essere cambiata ultimamente. Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e il concetto di ritiro è da sempre al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante abbia superato i 40 anni, il campione portoghese continua a giocare ad altissimi livelli, dimostrando una dedizione e una disciplina straordinarie. Allenamenti quotidiani, cura maniacale dell’alimentazione e della preparazione fisica gli permettono di mantenere una forma fisica eccezionale, alimentando costantemente il dibattito su quando deciderà di appendere le scarpe al chiodo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Monika "Moki" De Gennaro, 38enne libero di Conegliano e della Nazionale, ha annunicato pochi minuti fa che non vestirà più la maglia azzurra. La sua è stata un'incredibile carriera, condita da successi e prestazioni che l'hanno proiettata di diritto nel g