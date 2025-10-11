E se il villain di Man of Tomorrow non fosse Brainiac? Vediamo una nuova teoria

Metropolitanmagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

+++ ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DELLA SECONDA STAGIONE DI PEACEMAKER +++ Dopo il monumentale successo di Superman, i DC Studios hanno dato il via libera a Man of Tomorrow, un sequel cinematografico che promette di esplorare una difficile alleanza tra Superman (David Corenswet) e Lex Luthor (Nicholas Hoult). Dato il radicato odio di Luthor per tutto ciò che è alieno, molti fan hanno immediatamente indicato Brainiac come l’antagonista perfetto. Queste voci hanno guadagnato notevole popolarità quando il regista James Gunn ha condiviso una copia della sceneggiatura di Man of Tomorrow con un cervello in copertina, un’immagine che sembrava confermare la teoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

e se il villain di man of tomorrow non fosse brainiac vediamo una nuova teoria

© Metropolitanmagazine.it - E se il villain di Man of Tomorrow non fosse Brainiac? Vediamo una nuova teoria

In questa notizia si parla di: villain - tomorrow

Brainiac come il prossimo villain nel film man of tomorrow secondo james gunn

Man of Tomorrow: primi rumor sul villain del film!

Villain di man of tomorrow: tutti i rumor e le anticipazioni

villain man of tomorrowSuperman, Man of Tomorrow: James Gunn rompe il silenzio su Brainiac, ecco cosa ha detto - Il regista e sceneggiatore di Superman ha commentato i rumor che vogliono Brainiac come villain di Man of Tomorrow. Come scrive cinema.everyeye.it

We Might Know Who Is the Villain of Man of Tomorrow (And It’s Not Brainiac) - The season finale of Peacemaker Season 2 gave us the biggest clue yet about the villain of Man of Tomorrow, and the DCU's Big Baddie. Secondo comicbook.com

Cerca Video su questo argomento: Villain Man Of Tomorrow