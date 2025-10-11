+++ ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DELLA SECONDA STAGIONE DI PEACEMAKER +++ Dopo il monumentale successo di Superman, i DC Studios hanno dato il via libera a Man of Tomorrow, un sequel cinematografico che promette di esplorare una difficile alleanza tra Superman (David Corenswet) e Lex Luthor (Nicholas Hoult). Dato il radicato odio di Luthor per tutto ciò che è alieno, molti fan hanno immediatamente indicato Brainiac come l’antagonista perfetto. Queste voci hanno guadagnato notevole popolarità quando il regista James Gunn ha condiviso una copia della sceneggiatura di Man of Tomorrow con un cervello in copertina, un’immagine che sembrava confermare la teoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E se il villain di Man of Tomorrow non fosse Brainiac? Vediamo una nuova teoria