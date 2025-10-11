E’ nel secolo che si gioca la partita decisiva per il destino della Chiesa
C’era una volta l’Italia cattolica. Non è l’inizio di una favola, ma una semplice constatazione che suscita le reazioni più diverse: la soddisfazione di coloro che vedono finalmente sgombrato il campo da una pesante superstizione e celebrano la vittoria della laicità, il risentimento di chi rimpiange il tempo in cui la gerarchia cattolica nominava anche i ministri della Repubblica, la furbizia di chi tira semplicemente a campare, ritenendo che comunque tra stato e Chiesa ci si può sempre mettere d’accordo con vantaggio di entrambi, la determinazione di coloro che si ostinano a pensare che ogni tempo è propizio per annunciare e vivere il Vangelo di Gesù Cristo, anche oggi che la secolarizzazione ha dispiegato tutta la sua potenza e il mondo sta prendendo la piega drammatica che conosciamo: la guerra in Ucraina e a Gaza, la crisi dell’Europa e dell’occidente, l’aggressione che le società aperte subiscono da quelle chiuse, il risentimento che sempre più contraddistingue le opinioni pubbliche occidentali, la nuova postura geopolitica degli Stati Uniti d’America e altro ancora. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: secolo - gioca
Il Secolo XIX. . Ma perché ci ostiniamo a giocare con la maglia blucerchiata? - facebook.com Vai su Facebook
La Francia ostaggio di Macron: Lecornu gioca l’ultima carta per salvare il presidente da un collasso inevitabile - X Vai su X
E' nel secolo che si gioca la partita decisiva per il destino della Chiesa - Luca Diotallevi ha dedicato un volume appena uscito per Rubbettino, La Chiesa si è rotta, al progressivo sbriciolamento della religione cattolica in Italia. Secondo ilfoglio.it