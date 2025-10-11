È nato in Italia Gattuso lo ama… ma non può giocare in Azzurra

2025-10-11 07:46:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: E L’onesto Ahanor (Aversa, 23-2-2008) è diventato uno dei acquisti più eclatanti del Serie A quest’estate. IL Atalanta Tuttavia, ha scommesso alla grande pagando Genoa 17 milioni di euro per un ‘ragazzo’ con appena 270 minuti di esperienza nell’élite. Aveva lasciato buone sensazioni, sì, soprattutto contro il Napoli (2-2), con assistenza inclusa. Non ci volle molto per ratificarli. Sono bastati cinque partite -è stato un sostituto nei primi tre giorni- per diventare uno dei rivelazioni sul “calcio”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

