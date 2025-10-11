È morto Atroce lutto per Bianca Guaccero la notizia peggiore | dolore devastante

Un grave lutto ha sconvolto la vita di Bianca Guaccero. Nella giornata di ieri, venerdì 10 ottobre, si è spenta una persona fondamentale nella sua vita. La notizia ha profondamente colpito i fan e il mondo dello spettacolo, dove l’attrice e conduttrice pugliese è da anni una presenza amatissima. I funerali si terranno oggi, alle ore 16, nella parrocchia di San Leone Magno a Bitonto, città natale della Guaccero. Bianca aveva sempre raccontato con orgoglio e dolcezza il legame speciale che la univa a lui, un rapporto di complicità e affetto che non ha mai esitato a condividere con il pubblico. Proprio durante la scorsa edizione di “Ballando con le stelle”, lo show di Raiuno che l’ha vista trionfare accanto a Giovanni Pernice, aveva deciso di dedicare una delle sue esibizioni più emozionanti al padre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it