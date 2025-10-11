E' morto a Catania l' imprenditore Ennio Virlinzi

Cataniatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' morto ieri pomeriggio, a Catania, l’imprenditore Ennio Virlinzi, figura di primo piano del mondo dell'imprenditoria siciliana e catanese. Nato a Enna nel 1934, terzo di cinque figli, si era trasferito con la famiglia a Catania dopo la Seconda guerra mondiale. I genitori avevano un negozio di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - catania

Catania, è morto Ennio Virlinzi: fu protagonista dell’imprenditoria - Era nato nel 1934 ad Enna, terzo di cinque figli. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morto Catania Imprenditore Ennio