E' morto a Catania l' imprenditore Ennio Virlinzi

E' morto ieri pomeriggio, a Catania, l’imprenditore Ennio Virlinzi, figura di primo piano del mondo dell'imprenditoria siciliana e catanese. Nato a Enna nel 1934, terzo di cinque figli, si era trasferito con la famiglia a Catania dopo la Seconda guerra mondiale. I genitori avevano un negozio di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, è morto Ennio Virlinzi: fu protagonista dell’imprenditoria - Era nato nel 1934 ad Enna, terzo di cinque figli. Secondo msn.com