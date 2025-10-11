È morta l’attrice Diane Keaton aveva 79 anni | musa di Woody Allen in Io e Annie recitò con Coppola ne Il Padrino
Il mondo del cinema piange Diane Keaton. L’attrice è scomparsa a 79 anni. Lo riferisce il sito americano People, secondo cui Keaton è deceduta in California. Non si conoscono al momento le cause del decesso. La musa di Woody Allen è nota per aver prestato il suo talento in capolavori come Io e Annie e Il Padrino. Articolo in aggiornamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
