Il mondo del cinema piange Diane Keaton. L’attrice è scomparsa a 79 anni. Lo riferisce il sito americano People, secondo cui Keaton è deceduta in California. Non si conoscono al momento le cause del decesso. La musa di Woody Allen è nota per aver prestato il suo talento in capolavori come Io e Annie e Il Padrino. Articolo in aggiornamento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta l’attrice Diane Keaton, aveva 79 anni: musa di Woody Allen in “Io e Annie”, recitò con Coppola ne “Il Padrino”