È morta Diane Keaton | l' attrice premio Oscar per Io & Annie aveva 79 anni
A lungo ha lavorato in coppia con Woody Allen in film come "Manhattan", "Misterioso omicidio a Manhattan". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: morta - diane
“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani
Diane Keaton, morta a 79 anni l'attrice premio Oscar: lavorò con Woody Allen e ?Francis Ford Coppola
Diane Keaton, morta l'attrice star di Hollywood: aveva 79 anni. La fama con il Padrino e l'Oscar per Annie Hall
Cinema, è morta l’attrice Diane Keaton. Aveva 79 anni- @ultimoranet - X Vai su X
Addio a Claudia Cardinale. L’attrice è morta a 87 anni in Francia. Lo riporta l’Ansa citando AFP - facebook.com Vai su Facebook
È morta Diane Keaton: l'attrice, premio Oscar per "Io & Annie", aveva 79 anni - La notizia è stata diffusa in esclusiva dal sito americano People nella serata di sabato 11 ottobre. Lo riporta gazzetta.it
E’ morta l’iconica attrice Diane Keaton - La notizia è stata confermata oggi, 11 ottobre, da un portavoce della famiglia, che ha ... Come scrive gossip.it