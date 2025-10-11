È morta Diane Keaton l’attrice musa di Woody Allen aveva 79 anni

(Adnkronos) – L'attrice americana Diane Keaton è morta all'età di 79 anni. Il decesso è avvenuto in California ma non sono stati diffusi altri dettagli. I suoi cari hanno chiesto il rispetto della privacy.  Keaton era stata lanciata negli anni Settanta grazie al suo ruolo nel Padrino e alle sue collaborazioni con Woody Allen. Nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

