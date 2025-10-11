È morta Diane Keaton l'attrice aveva 79 anni | la notizia sui media americani

È il magazine People a riportare la tragica notizia. Diane Keaton, secondo i primi dettagli trapelati, si è spenta in California. Aveva 79 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morta - diane

Addio a Claudia Cardinale. L’attrice è morta a 87 anni in Francia. Lo riporta l’Ansa citando AFP Vai su Facebook

È morta l'attrice Diane Keaton. Aveva 79 anni - L’attrice Diane Keaton è morta all’età di 79 anni, come ha confermato un portavoce della famiglia. Lo riporta tg.la7.it

È morta Diane Keaton. Addio Annie Hall - È stata una delle più grandi attrici degli ultimi cinquant'anni di cinema americano, musa di Woody Allen. Come scrive ciakmagazine.it