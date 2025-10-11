È morta Diane Keaton la musa di Woody Allen Vinse l’Oscar per ‘Io e Annie’
Roma, 11 ottobre 2025 – È morta a 79 anni l'attrice americana Diane Keaton, pseudonimo di Diane Hall. Iniziò la sua carriera in teatro, ma il salto che la fece conoscere al grande pubblico fu l’esordio al cinema con Woody Allen, il regista con il quale ha girato i famosissimi film "Provaci ancora Sam”, “Io e Annie” e “Manhattan”. L'attrice si è spenta stasera in California, dove era nata. Il vero successo arrivò negli anni Settanta, una vera svolta per la sua carriera. Si aggiudicò l' Oscar come migliore attrice protagonista nel 1977 proprio per ‘Io e Annie’. Recitò anche nelle prime due parti della saga del ‘Padrino’ di Francis Ford Coppola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
