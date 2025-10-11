È morta Diane Keaton la musa di Woody Allen Debuttò con ‘Il Padrino’ e vinse l’Oscar per ‘Io e Annie’
Roma, 11 ottobre 2025 – È morta a 79 anni l'attrice americana Diane Keaton, pseudonimo di Diane Hall. Registrata all’anagrafe come Diane Hall, l’attrice aggiunse la fama negli anni '70 grazie con il ruolo nei film "Il Padrino" e alla sua collaborazione con il regista Woody Allen. Iniziò la sua carriera in teatro, ma il salto che la fece conoscere al grande pubblico fu l’esordio al cinema al fianco di Al Pacino ne ‘” Il Padrino ” e con il regisya Woody Allen, con il quale ha girato i famosissimi film " Provaci ancora Sam ”, “ Io e Annie ” e “ Manhattan ”. Nata a Los Angeles nel 1946, l’attrice lascia due figli adottivi: Dexter di 29 anni e Duke di 25. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
