È morta Diane Keaton icona di Hollywood dal Padrino a musa di Woody Allen

L’attrice premio Oscar Diane Keaton, protagonista di film indimenticabili come Io e Annie, Il Padrino e Manhattan, è morta all’età di 79 anni, lasciando un segno indelebile nella storia del cinema americano. Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. La notizia della scomparsa dell’attrice statunitense, tra le più amate e riconoscibili di Hollywood, è stata diffusa poco fa, ma al momento non sono note le cause del decesso né ulteriori dettagli sulle circostanze. Il mondo del cinema perde una delle interpreti più eleganti, ironiche e anticonvenzionali degli ultimi cinquant’anni, capace di lasciare un’impronta indelebile nella storia della commedia americana e del cinema d’autore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

