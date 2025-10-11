E' morta Diane Keaton aveva 79 anni

21.34 Mondo del cinema in lutto per la scomparsa a 79 anni di Diane Keaton. Lo riferisce il sito americano People, secondo cui l'attrice è deceduta in California ma non si conoscono ancora le cause. Era nata a Los Angeles il 5 gennaio 1946. Il suo curriculum cinematografico è impressionante: musa di Woody Allen, tra i suoi film si ricordano 'Io e Annie' con cui vinse un Oscar nel 1978 come migliore attrice e 'Il Padrino' con cui raggiunse la fama negli anni '70. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: morta - diane

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani

Diane Keaton, morta a 79 anni l'attrice premio Oscar: lavorò con Woody Allen e ?Francis Ford Coppola

Diane Keaton, morta l'attrice star di Hollywood: aveva 79 anni. La fama con il Padrino e l'Oscar per Annie Hall

Addio a Claudia Cardinale. L’attrice è morta a 87 anni in Francia. Lo riporta l’Ansa citando AFP - facebook.com Vai su Facebook

“È morta Diane Keaton, l’attrice aveva 79 anni”: la notizia sui media americani - Diane Keaton, secondo i primi dettagli trapelati, si è spenta in California ... Scrive fanpage.it

È morta l'attrice Diane Keaton. Aveva 79 anni - Lutto nel mondo del cinema: l’attrice Diane Keaton è morta all’età di 79 anni, come ha confermato a People un portavoce della famiglia. Riporta tg.la7.it