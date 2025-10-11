È morta Diane Keaton addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen

L’attrice premio Oscar Diane Keaton, protagonista di film indimenticabili come Io e Annie, Il Padrino e Manhattan, è morta all’età di 79 anni, lasciando un segno indelebile nella storia del cinema americano. Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. La notizia della scomparsa dell’attrice statunitense, tra le più amate e riconoscibili di Hollywood, è stata diffusa poco fa, ma al momento non sono note le cause del decesso né ulteriori dettagli sulle circostanze. Il mondo del cinema perde una delle interpreti più eleganti, ironiche e anticonvenzionali degli ultimi cinquant’anni, capace di lasciare un’impronta indelebile nella storia della commedia americana e del cinema d’autore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

