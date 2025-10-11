È la sua auto Matteo esce di casa e sparisce nel nulla | ora la scoperta
A Conegliano, nel cuore del Trevigiano, si vivono giorni di grande preoccupazione per la scomparsa di Matteo Vendramin, 31 anni, sparito da ormai tre giorni. Il giovane è uscito di casa con la sua auto e da allora non si hanno più notizie. Le ricerche proseguono senza sosta grazie all’impegno congiunto di vigili del fuoco, protezione civile e volontari, tra cui molti amici, che stanno perlustrando ogni angolo del territorio con cani molecolari, droni ed elicotteri. La vicenda ha scosso profondamente la comunità, unita nella speranza di ritrovare Matteo sano e salvo. Ogni ora che passa, però, la tensione cresce e il mistero si infittisce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
