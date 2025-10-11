E' la Lega di Salvini e Vannacci non quella di Zaia Stefani ha responsabilità enormi

«Ringrazio la coalizione che da oltre un anno lavora con passione e serietà alla costruzione di questa proposta. Un gruppo che ha saputo elaborare idee, visione, progetti concreti per il futuro del Veneto, e che ha scelto di affidarmi la guida di questo percorso. Oggi, con la nascita di Uniti per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: lega - salvini

La Lega: «Niente ricandidatura a chi ha cambiato partito». Salvini: La Lista Zaia? È un valore aggiunto

Saranno Salvini, i 15 giovani emergenti della Lega a Monza e in Brianza

Se la Lega di Salvini avesse il coraggio, direbbe a Vannacci che la sua è violenza mascherata da libertà

Lega - Salvini Premier - facebook.com Vai su Facebook

Manfredi Potenti: Ieri a Livorno il viceministro Salvini e i ministri della #Lega hanno subito una contestazione violenta da parte di facinorosi che brandivano falce e martello e bandiere della Palestina. La sinistra… https://facebook.com/reel/1145909173586395/ - X Vai su X

Salvini e Vannacci, i Popoli del Nord: la Lega si sdoppia - Vannacci potrebbe caratterizzarsi sempre più come nazional- Da dire.it

A Treviso Salvini è pro Palestina. La Lega vota con il Pd per il riconoscimento, FdI esce dall'aula - Da Gaza alla Resistenza, è un paradosso che si ripete tra città e regione: i leghisti veneti sono spesso più vicini ai dem che ai meloniani. Riporta ilfoglio.it