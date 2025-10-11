È il giorno del Lombardia 2025 | sfilata di campioni in arrivo a Bergamo con Pogacar a caccia della leggenda

Bergamo. Tadej Pogacar è un campione spietato. Ma allo stesso tempo allo sloveno appartiene una classe immensa, una signorilità d’altri tempi. In corsa rende i propri colleghi vittime della sua forza che sprigiona sulle strade e in ogni tipo di percorso: dagli strappi brevi alle salite lunghe, dalla pianura e al pavé fino alle cronometro. Poi dopo aver tagliato il traguardo lo vedi sorridente, umile e disponibile. Facile pensare che sarà così anche sabato 11 ottobre a Bergamo, che ospita l’arrivo del Giro di Lombardia per la 15ª volta dal 1995 ad oggi. Ad accoglierlo ci saranno migliaia di tifosi che fra lo strappo della “Boccola” in Città Alta e l’arrivo in Viale Roma sul Sentierone, fin dalla mattina attenderanno il passaggio dei corridori e del loro Re Tadej che va alla ricerca del quinto “Lombardia” consecutivo: se dovesse accadere, il fuoriclasse sloveno diventerebbe l’unico nella storia ad esserci riuscito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

