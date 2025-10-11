È colpa nostra? Nicole Wallace | La saga? Raccontiamo un' età complicata

La maturità dei personaggi, la commedia romantica, gli stunt sul set: la protagonista racconta il capitolo finale dell'amatissima trilogia, dal 16 ottobre su Prime Video. Se c'è una trilogia che ha impazzato prima su Wattpad, in libreria e poi in streaming, questa è sicuramente È colpa mia facendo nascere addirittura uno stuolo di fan con un nome ben preciso: i Culpables. Al centro della storia l'amore impossibile tra i fratellastri acquisiti Noah e Nick, i cui rispettivi genitori si fidanzano e innamorano. In occasione dell'arrivo dell'attesissimo capitolo finale, intitolato È colpa nostra?, dal 16 ottobre su Prime Video, abbiamo incontrato su Zoom l'attrice protagonista, Nicole Wallace, che potreste aver già adocchiato nell'ottima Ni una más e che ci ha raccontato le sfide che quest'ultima pellicola . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

