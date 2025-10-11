Un altro centenario, anzi un’altra centenaria, nel comune di Bagno di Romagna. Infatti, lunedì scorso ha tagliato il traguardo del secolo di vita Zara Andrucci, nata a San Piero in Bagno il 6 ottobre 1925. "Un nuovo secolo di vita da celebrare, auguri a Zara – esordisce il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi –. Ci sono momenti in cui una comunità si riconosce pienamente nei suoi cittadini, nella loro storia, nella loro forza e nella loro memoria. Questo è uno di quei momenti. Abbiamo festeggiato i 100 anni di Zara Andrucci, un traguardo che non è solo personale, ma anche collettivo, perché ogni centenario è una parte viva della nostra storia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ Bagno l’elisir di una lunga vita