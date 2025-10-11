E’ Bagno l’elisir di una lunga vita
Un altro centenario, anzi un’altra centenaria, nel comune di Bagno di Romagna. Infatti, lunedì scorso ha tagliato il traguardo del secolo di vita Zara Andrucci, nata a San Piero in Bagno il 6 ottobre 1925. "Un nuovo secolo di vita da celebrare, auguri a Zara – esordisce il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi –. Ci sono momenti in cui una comunità si riconosce pienamente nei suoi cittadini, nella loro storia, nella loro forza e nella loro memoria. Questo è uno di quei momenti. Abbiamo festeggiato i 100 anni di Zara Andrucci, un traguardo che non è solo personale, ma anche collettivo, perché ogni centenario è una parte viva della nostra storia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
