È arrivata la poesia | la voce del dolore si fa parola ad Avellino
Questa sera, al Caffè Hope ad Avellino, Stefania A. Coppola ha presentato È arrivata la poesia, il suo primo libro. L’incontro ha raccontato la storia di un percorso difficile, in cui la perdita del padre si è trasformata in parola e poesia, tra letture, musica e riflessioni condivise.Per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
