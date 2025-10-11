È allora che le cose si complicano spiega la cantautrice che mette in musica e parole la passione distruttiva E si definisce emotivamente scossa Ma si prepara a calcare la scena internazionale La prima mossa vincente? Entrare nella prigione di Mare fuori

11 ott 2025

I l personaggio di Crazy J le ha cambiato la vita. Appena Clara è entrata nel cast di Mare fuori (stagione 3) nel 2023, ha bucato lo schermo. Con Origami all’alba, la canzone che la perfida e spregiudicata rapper Crazy J ruba a Cardiotrap, detenuto come lei in un immaginario Istituto Penale per Minorenni di Napoli, Clara è balzata ai vertici di Spotify e in cima ai trend di TikTok. Clara è una sirena urbana, nonostante il cuore spezzato X Leggi anche › Clara, da “Mare Fuori” a “Diamanti grezzi”: «un invito a essere sé stessi, a evitare la perfezione» Lo stesso anno ha vinto Sanremo Giovani, e quest’estate con Scelte stupide, in duetto con Fedez, ha conquistato il Disco d’Oro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

