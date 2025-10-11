Due episodi di violenza armata hanno sconvolto, a poche ore di distanza, gli Stati Uniti e la Germania. In Mississippi, quattro persone sono state uccise e almeno venti ferite in una sparatoria avvenuta a Leland, piccola cittadina nella regione del Delta. L’episodio è avvenuto nel centro del paese, dove si erano radunate numerose persone dopo una partita di football locale. A darne notizia è stato il senatore dello Stato del Mississippi Derrick Simmons, che ha spiegato come la tragedia sia scoppiata dopo l’incontro di “homecoming”, tradizionale evento sportivo che riunisce studenti, famiglie e comunità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Due sparatorie a poche ore di distanza: quattro morti negli Stati Uniti, feriti in Germania