Due raccolte fondi per aiutare Vittorio | a 2 anni e mezzo deve volare negli Usa per una complessa operazione alle gambe

Ilgiorno.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bulciago (Lecco) –  Vittorio ha 2 anni e mezzo. È un bimbo come tutti gli altri: è curioso, vivace, gli piace giocare. Vittorio però è affetto da una rara malattia, la emimelia fibulare isolata. È una malformazione congenita degli arti inferiori, che nel suo caso si manifesta nella forma peggiore: è nato senza peroni ad entrambe le gambe, ha le tibie più corte e curve e presenta malformazioni alle caviglie. Alla sua condizione per fortuna c’è un rimedio. Si tratta di un complesso intervento chirurgico e della successiva riabilitazione. A operarlo saranno gli specialisti del Paley Orthopedic and Spine Institute di West Palm Beach, Florida, Stati Uniti, tra i pochi in grado al mondo di ricostruirgli le caviglie tramite una tecnica innovativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

