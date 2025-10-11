Con le Olive Taggiasche Liguri e la Carne Salada del Trentino, l’Italia consolida il suo primato continentale nell’eccellenza agroalimentare con due nuove iscrizioni nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dell’Unione europea. Quanto vale il riconoscimento. La notizia, ufficializzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue del 2 ottobre 2025, non rappresenta solo un riconoscimento simbolico, ma un passo concreto nel rafforzare il valore economico e culturale del Made in Italy alimentare. Con queste due nuove denominazioni, l’Italia raggiunge 895 riconoscimenti complessivi tra prodotti alimentari, vini, bevande spiritose e specialità tradizionali garantite. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Due nuovi prodotti italiani nel registro IGP: olive taggiasche e carne salada