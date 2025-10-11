Due moto e un'auto si scontrano nel Salernitano | morti moglie e marito grave un 50enne

Due moto e un'auto si sono scontrate nel pomeriggio dell'11 ottobre a Sanza (Salerno). Un 60enne e una 55enne, moglie e marito, che viaggiavano in sella a una delle due ruote sono deceduti in seguito allo schianto. Grave l'altro motociclista 50enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

