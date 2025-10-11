Due incidenti in sequenza a Lanzo Torinese | coinvolti due motocicli e due auto due centauri trasportati in ospedale Un ragazzino è gravissimo

Due motociclisti, di cui uno di appena 15 anni, sono stati trasportati in condizioni apparentemente gravi dall'elisoccorso del 118 Azienda Zero all'ospedale Cto di Torino dopo due incidenti avvenuti in sequenza nella prima serata di oggi, sabato 11 ottobre 2025, all'incrocio tra via Torino (la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Due incidenti in sequenza a Lanzo Torinese: coinvolti due motocicli e due auto, due centauri trasportati in ospedale

due incidenti sequenza lanzoLanzo Torinese, due incidenti in pochi minuti sulla stessa strada: due motociclisti gravi e traffico paralizzato - Secondo una prima ricostruzione, il primo incidente sarebbe avvenuto quando una moto, dopo aver urtato lo specchietto retrovisore di un’autovettura, è finita sull’asfalto andando a scontrarsi ... Scrive giornalelavoce.it

