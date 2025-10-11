Due giorni di appuntamenti per i 25 anni del museo Lettera d' amore di Torrevecchia Teatina

Chietitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le manifestazioni del venticinquennale, continuano gli appuntamenti al Museo della Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina.Lunedì 13 ottobre, alle ore 16, dopo il saluto del sindaco Francesco Seccia, si terrà la presentazione in anteprima nazionale del romanzo “La mondina” di Silvia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorni - appuntamenti

Un giardino nel cuore di Pistoia. Torna ’Un altro parco in città’. Tre giorni di appuntamenti green

Presentato il raduno nazionale Ansp: tre giorni di ricchi appuntamenti

Una festa dedicata a Santo Stefano in Tegurio: quattro giorni di appuntamenti

Due giorni di appuntamenti. Oggi pomeriggio i Vespri - L’appuntamento classico che segna la fine dell’estate, con la consapevolezza che fra poco ricomincerà ... Secondo lanazione.it

Giubileo, per preti «influencer» e evangelizzatori digitali due giorni di incontri in Vaticano - Sono i pionieri dell’evangelizzazione più moderna, quella che passa attraverso chat e social network. Come scrive roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Due Giorni Appuntamenti 25