Due attiviste israeliane in cella | per noi è diverso
Nessuna corsia preferenziale e nessun trattamento di favore: i tre cittadini israeliani arrestati insieme agli altri attivisti della Freedom Flotilla martedì scorso stanno sperimentando sulla loro pelle come, quando si . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
ACRA si unisce al comunicato di AOI riguardo il blocco della "Global Sumud Flotilla" da parte delle forze armate israeliane, che viola il diritto internazionale. ACRA esprime il proprio supporto agli attivisti e alle attiviste che stanno portano avanti un’iniziativa um - facebook.com Vai su Facebook
Forze israeliane sull'Alma, equipaggio fermato. Gli attivisti: "La nostra rotta non cambia". Dichiarato lo stato di emergenza a bordo dopo che le imbarcazioni avevano superato la distanza di 75 miglia dalla Striscia - X Vai su X
Lasceranno oggi Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere - Lasceranno oggi Israele gli ultimi attivisti della Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere. Da ansa.it
Gli attivisti della Flotilla espulsi da Israele denunciano maltrattamenti - Il 6 ottobre, al loro arrivo all’aeroporto di Atene, vari attivisti della Global sumud flotilla, espulsi da Israele, hanno denunciato di aver subìto maltrattamenti dopo il loro arresto. Si legge su internazionale.it