Due anziani e il figlio morti in un incendio nella loro casa il dramma a Cornaredo | Lui morto per salvare la moglie
È di tre vittime il bilancio dell’incendio divampato nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre in una palazzina di quattro piani a Cornaredo, nel Milanese. Le fiamme hanno costretto una quarantina di residenti a evacuare l’edificio, che si trova in via Cairoli. Otto persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti dopo l’inalazione dei fumi, ma nessuno di loro è in condizioni gravi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, dimesso poco dopo l’accesso in pronto soccorso. Chi sono le tre vittime. A perdere la vita nell’incendio della scorsa notte a Cornaredo è stata una coppia di anziani — Benito Laria, 88 anni, e Carmela Greco, 82 anni — insieme al figlio 55enne Carlo Laria. 🔗 Leggi su Open.online
