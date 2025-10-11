Due anni di reclusione e tre investitori risarciti | condannato il guru delle criptovalute

Due anni di reclusione e risarcimenti per oltre 140 mila euro. È stata questa la sentenza emessa venerdì 10 ottobre dal giudice del tribunale di Verona, Luciano Gorra, nei confronti di Nicholas Coppola, il 29enne veronese, che promuoveva eventi e società attive nel mercato delle criptovalute. Sui. 🔗 Leggi su Veronasera.it

