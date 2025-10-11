Due anfore di epoca romana sequestrate dai carabinieri

Latinatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anfore di epoca romana finite in un traffico illecito di beni archeologici sono sequestrate dai carabinieri e consegnate alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma. I reperti sono stati sequestrati nel corso di due distinte operazioni condotte. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anfore - epoca

due anfore epoca romanaDue anfore di epoca romana tornano ad Anzio, recuperate dai carabinieri - Due preziose anfore di epoca romana sono state formalmente restituite alla comunità di Anzio, segnando un importante risultato nella lotta al traffico illecito di beni archeologici. Lo riporta ilgranchio.it

due anfore epoca romanaRoma, due anfore romane sequestrate da carabinieri tornano ad Anzio - (Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Anzio hanno consegnato due anfore di epoca romana alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma. Come scrive ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Due Anfore Epoca Romana