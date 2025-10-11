Droni a fibra ottica ecco il salto in avanti della Russia

Una nuova tecnologia per il salto in avanti della Russia nei raid mirati in Ucraina. Nuovi droni russi collegati all’operatore con sottilissimi cavi in fibra ottica sono stati infatti impiegati per un attacco di precisione per la prima volta contro Kramatorsk, la cittadina della regione di Donetsk a una ventina di chilometri dalla frontiera in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Come i droni a fibra ottica stanno cambiando la guerra in Ucraina

Droni a fibra ottica, ecco il salto in avanti della Russia per raid di precisione in Ucraina

droni fibra ottica saltoDroni a fibra ottica, ecco il salto in avanti della Russia per raid di precisione in Ucraina - L'aumento del raggio di azione di queste piattaforme estende la profondità della linea del fronte e mette sempre più a rischio i civili Una nuova tecnologia per il salto in avanti della Russia nei rai ... Lo riporta msn.com

