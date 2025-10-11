droga restano in carcere due giovanissimi ascolani

Ascoli, 11 ottobre 2025 – Agenti della Squadra mobile della Questura di Ascoli Piceno hanno arrestato lo scorso mercoledì 8 ottobre un 18enne e un 19enne del posto accusati del possesso di un ingente quantitativo di droga, nascosto in una valigia riposta in una palazzina nel quartiere di Borgo Solestà. All’interno della valigia i poliziotti hanno rinvenuto 28 chili e mezzo di hashish, 57 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e 59 sigarette elettroniche, ognuna contenente un grammo di olio di cannabis. Materiale che è stato sequestrato. I due giovanissimi ascolani sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

