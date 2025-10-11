Droga restano in carcere due giovanissimi ascolani
Ascoli, 11 ottobre 2025 – Agenti della Squadra mobile della Questura di Ascoli Piceno hanno arrestato lo scorso mercoledì 8 ottobre un 18enne e un 19enne del posto accusati del possesso di un ingente quantitativo di droga, nascosto in una valigia riposta in una palazzina nel quartiere di Borgo Solestà. All’interno della valigia i poliziotti hanno rinvenuto 28 chili e mezzo di hashish, 57 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e 59 sigarette elettroniche, ognuna contenente un grammo di olio di cannabis. Materiale che è stato sequestrato. I due giovanissimi ascolani sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: droga - restano
Dalla Norvegia alla Sierra Leone, la cocaina e il kush raccontano il fallimento della guerra alla droga. Mentre i trafficanti innovano e aprono nuovi mercati, i governi restano indietro con politiche inefficaci. “La nota antiproibizionista” di Roberto Spagnoli analizz - facebook.com Vai su Facebook
Due detenuti morti a San Vittore, forse intossicati dalla droga - Sono in corso le indagini della polizia Penitenziaria per capire cosa sia accaduto nell'istituto di pena milanese, dove ieri sera un uomo ha perso la vita dopo ... Come scrive ansa.it
Foggia, due agenti penitenziari accusati di introdurre telefoni e droga in carcere - Due agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Foggia sono stati colpiti da misure cautelari dopo un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinc ... Scrive trmtv.it